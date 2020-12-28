أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في إطار الدعومات المقدمة من بنك التنمية الافريقي لتخفيف حدة جائحة الكورونا، عن إستلامها عدد ١٤٠ جهاز مولد أكسجين من مشروع بناء القدرات .



وقالت الوزارة علي حسابها علي الفيسبوك قد تم إيداع الأجهزة في مخازن الإمدادات الطبية، تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية .

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الصحة تتسلم 140جهاز مولد أكسجين من بنك التنمية الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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