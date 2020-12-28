عاجل.. استمرار نشر القوات في دارفور لهذه الأسباب

الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، استمرار انتشار أعداد من القوات في دارفور، بعد مقتل 15 شخصًا في عنف قبلي في الآونة الأخيرة.



وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السودانية، نقلًا عن والي جنوب دارفور، يوم الأحد، أن السودان سينشر أعدادا كبيرة من القوات في الولاية.

والولاية جزء من إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، والذي عانى صراعًا مريرًا اندلع عام 2003.

وذكرت قيادات محلية، أن صراعًا على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة، أدى إلى مقتل اثنين من الفلاتة.

وقال أحد القيادات المحلية، إن أفرادًا من الفلاتة ردوا بقتل 13 من المساليت وإصابة 34 آخرين.

وتقع قريضة على بعد 97 كيلومترًا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأفادت الوكالة السودانية، بأن المنطقة شهدت عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين في العامين الماضيين، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بين القبيلتين منذ توصلهما إلى مصالحة في أكتوبر.

وقال موسى مهدي، والي جنوب دارفور للوكالة، «عقدت لجنة أمن الولاية اليوم اجتماعًا طارئًا مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة».