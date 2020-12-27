عاجل.. مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين اليوم

ينظم تجمع المهنيين السودانيين اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث عن قضايا الراهن السياسي ، بمشاركة عدد من قياداته.



وأعلنت وكالة السودان للانباء استضافتها المؤتمر المزمع انعقاده في الثالثة من عصر اليوم. واكدت أن المؤتمر سيتحدث فيه القياديون بالتجمع د. الوليد علي ود. صلاح جعفر ود. عمار الباقر.

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