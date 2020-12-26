السبت 26 ديسمبر 2020 أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف درع الوزارة، كما أهدى درع الوزارة لكل من السفير محمد إلياس محمد وخالد الشيخ نائب السفير بالقاهرة. وأكد وزير الأوقاف المصري، مع الشيخ نصر الدين على عمل قافلة دعوية مشتركة بين الأئمة المصريين والواعظات المصريات بوزارة الأوقاف مع زملائهم من الأئمة والواعظات بالسودان في الفترة من 1- 10 فبراير المقبل بعدد من الولايات .





كانت هذه تفاصيل خبر في هذا الموعد.. وزير الأوقاف المصري يعلن إطلاق قافلة دعوية للأئمة والواعظات بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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