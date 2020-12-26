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السبت 26 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قالت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية قد خضع لعدة مشاورات ، شملت القانونيين ،منظمات المجتمع المدنى والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، ورأينا أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بأرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.
وأكدت فى الاجتماع الذى جمعها بممثلى حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام فى اطار المشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذى أعدته وزارة العدل ان المشروع يوضح سلطات وأختصاصات المفوضية،مبينة انه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
من جانبه وصف أحمد محمد تقد امين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضى حركة العدل والمساواة مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدا من آليات الفترة الانتقالية،مؤكدا أنهم سيدرسون المشروع ، ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة فى اتفاقية السلام ، ومن ثم إبداء رايهم حوله.
من جهته طالب محمود محمد كورينا مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوى باعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله.
الى ذلك دعا أسامة سعيد من الجبهة الثورية الى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية ، وربطها بالعدالة الجنائية أولا ثم الانتقال الى موضوع المفوضية ، مؤمنا على ضرورة إعطاء وقت كافى لمناقشة القانون.
وأمن المجتمعون على ضرورة الحوار والنقاش المستفيض حول مشروع القانون ، توطئة للدفع به للأجهزة المختصة باجازة القوانين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. العدل: سنعرض مشروع قانون مفوضية العدالة على موقعي إتفاق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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