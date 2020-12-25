عاجل.. الصحة توقع عقداً لتوريد 500 أسطوانة أوكسجين لعلاج كورونا

الجمعة 25 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وقعت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية الدكتور محمد عبدالمنعم محمود وممثل شركة الإقبال الدولية السيد وضاح عمر إبراهيم اليوم بالوزارة عقد شراء غاز الأكسجين الطبي بتكلفة كلية بلغت 25,000,000.00 جنيه ولمدة عام قابل للتجديد تلتزم فيه شركة الإقبال العالمية بتوريد (500) أسطوانة غاز طبية سعة (40) لتر لمجابهة إحتياجات مراكز علاج جائحة كورونا في السودان.

وأكد عبدالمنعم إلى إلتزام تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية بدفع قيمة تأمين الأسطوانات بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه مع إلتزام وزارة الصحة الإتحادية بدفع تكلفة تعبئة الأسطوانات بالغاز الطبي. وأوضح عبدالمنعم أن الأسطوانات سيتم توزيعها على ولايات السودان المختلفة شاكرا الشركاء والمتبرعين، داعيا الجميع لتوحيد الجهود لتدعيم إستجابة القطاع الصحي لمجابهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.

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