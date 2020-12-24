عاجل| وزير الخارجية: نزاعات الحدود يجب إنهائها بالمفاوضات وسنتوصل لحل مع الجوار

الخميس 24 ديسمبر 2020

قال وزير الخارجية عمر قمر الدين، إن نزاعات الحدود يجب أن تحل بالمفاوضات وسنتوصل إلى حل للخلافات مع دول الجوار.



وأضاف وزير الخارجية: "حدودنا مرسمة مع أثيوبيا منذ 1903 ونحن نتفاوض لإعادة ترسيمها مما سيسمح بتحديدها بشكل واضح"، مشيرا إلى أن المناطق التي دخلها الجيش السوداني هي مناطق نعتبرها سودانية ونمارس عليها حقنا السيادي.

وتابع: "نلتزم بالقوانين والأعراف الدولية في ما يتعلق بحل النزاعات الخاصة بحدودنا مع إثيوبيا"، موضحا: "من حقنا في السودان أن نمارس حقنا السيادي على أراضينا".