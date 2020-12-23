البرهان يفتتح المرحلة الأولى لمنازل الهجانة

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 افتتح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات العسكرية المختلفة، افتتح المرحلة الأولى لتشييد منازل ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة هجانة الواقعة جنوب مدينة الأبيض.

وأوضح اللواء الركن فيصل محمد الحسن قائد الفرفة الخامسة مشاة أن المرحلة الأولى تضم 50 منزلا لضباط صف وجنود الفرقة، وقال إن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع صندوق الإسكان العسكري والفرفة. وأضاف أن المشروع يأتي ضمن اهتمامات القيادة العسكرية بالفرد واستقراره، مبينا أن المشروع يستهدف تشيد 300 منزل. وقال إن العمل يجري الآن في وضع الترتيبات لاستكمال تشييد المتبقي من المنازل.

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