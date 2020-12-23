عاجل.. مذكرة تفاهم بين المؤتمر السودانى وحركة جيش تحرير السودان

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وقع حزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان اليوم بقاعة الصداقة على مذكرة تفاهم بين الطرفين بهدف استكمال عملية السلام ودعما للفترة الانتقالية.

ووقع عن حزب المؤتمر السوداني الدكتور عمر يوسف الدقير رئيس الحزب وعن حركة جيش السودان الاستاذ مني اركو مناوي رئيس الحركة وذلك بحضور عدد من قيادات العمل السياسي. وركزت مذكرة التفاهم على تطابق وجهات النظر بين الحركة والحزب وتوطيد العلاقات المستمرة بينهما وبناء علاقة لتطوير الواقع السياسي ووضع برنامج سياسي وطني بطرق حديثة بجانب تطبيق العدالة الانتقالية وتحديد الهوية بالمواطنة لكل السودانيين عبر الوحدة وإصلاح كل هيئات الدولة والحرص على إنهاء الخلافات.

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