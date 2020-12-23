اختتمت ظهر اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم اجتماعات اللجنة السياسية رفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا، حيث ترأس الجانب السوداني السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الإثيوبي السيد ديميكي مكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية.



وأوضح البيان المشترك الذي صدر من الطرفين أن الاجتماع انعقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة على مباديء حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك وأنه بعد تبادل الآراء في القضايا اتفق الطرفان على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم بأديس أبابا في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية .

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ختام المباحثات السودانية الإثيوبية بشأن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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