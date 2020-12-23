عاجل.. البرهان يشهد ختام مشروع مهرجان الرماية للفرقة الخامسة مشاة بالأبيض

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الإنتقالي ختام مشروع مهرجان الرماية رقم (56) بالفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) بمدينة الأبيض وذلك بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان و نوابه و المفتش العام للقوات المسلحة ونائب قائد قوات الدعم السريع ِووالى ولاية شمال كردفان عدد من أعضاء حكومته بالإضافة للادارات الأهلية بالولاية.



وياتي ختام مشروع الرماية رقم (56) ضمن ختام العام التدريبي للقوات المسلحة 2020م.

و شهدت البرامج الختامية لمهرجان الرماية (56) فقرة الخاطف الناري من شريحة المستجدين والرشاش قرنوف خاطف ناري لشريحة النشجية وتطبيق نهاري قاذف صاروخي (آر بي جي) من شريحة اقدامي والبندقية الكلاشنكوف والرشاش القصير أم بي فايف تطبيق نهاري من شريحة الضباط والمساعدين بجانب العاب التسلية من قبل ضباط في الخدمة وآخرين في المعاش.

وشارك القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة في منافسات التصويب مصوبا علي جميع الأهداف التي يبلغ عددها (7) ضد نائب قائد قوات الدعم السريع في مسابقات التسلية.

وحيا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة طابور الفرق المشاركة في تمارين مهرجان الرماية رقم (56) بالأبيض والبالغ عددها 46 فرقة من مختلف الولايات.

وقدم القائد العام للقوات المسلحة مع رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب جوائز المراكز الأولى للفائزين من الأفراد و الوحدات في منافسات الرماية المختلفة ،حيث فاز معسكر الجنينة بالمركز الأول للانضباط واحرزت الكلية الحربية السودانية المركز الأول لقلاب المشاة.

كما تم تكريم والى شمال كردفان واهداء لمدير منظومة الصناعات الدفاعية واهداء لمدير الاستخبارات العامة واهداء لنائب رئيس هيئة الأركان للتدريب واهداء لنائب قوات الدعم السريع وقائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة .