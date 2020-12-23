عاجل.. والي القضارف يؤكد مساندة حكومة القضارف للقوات المسلحة

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد والي القضارف دكتور سليمان علي رئيس مجلس أمناء الزكاة دعم حكومة الولاية ومساندتها للقوات المسلحة وقيادة الفرقة الثانية مشاة بالولاية .



وثمن الوالي لدى تسليمه قافلة دعم حكومة القضارف عبر ديوان الزكاة بالولاية للقوات المسلحة ثمن جهود القوات المسلحة في تأمين المواطنين على الشريط الحدودي واسترداد الاراضي السودانية ،مجددا وقوفه القوات المسلحة ورفع الروح المعنوية لدى افرادها ،وقال ان هذه القافلة تعد دعما اوليا بقيمة 7.8800ملايين جنيه شملت موادا عينيه وغذائية .

ودعا الوالي جميع مواطني القضارف وابناء الوطن والمبادرات للوقوف مع القوات المسلحة ودعم جهودها على الشريط الحدودي .

وأعرب قائد الفرقة الثانية مشاة اللواء الطيب الجزولي عن شكره وتقديره لدعم ديوان الزكاة بالولاية ،وقال إن هذا الدعم يعتبر أمرا طبيعيا لان القوات المسلحة جزء اصيل من مواطني القضارف .وقال ان القوات المسلحة ستظل حارسة لبوابة الشرق والدفاع عن الوطن بالمهج والارواح.

من جهته أوضح أمين ديوان الزكاة الهادي محمد احمد مواصلة الديوان دعم القوات النظامية ومساندتها من اجل حماية الوطن، وقال إن الديوان خلال الفترة الماضية قدم دعما باكثر من 52 مليون جنيه لدعم مجهودات القوات النظامية بالولاية.

إلى ذلك قام والي القضارف د.سليمان علي برفقة قائد الفرقة الثانية مشاة اللواء الطيب جعفر الجزولي وعدد من المسؤولين بالولاية بزيارة صباح اليوم إطمأن خلالها على احوال جرحى ومصابي العمليات بالشريط الحدودي بمستشفى الجيش، مشيدا بتضحيات افراد القوات المسلحة وبذلهم الارواح من اجل الوطن معربا عن امله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.