عاجل.. الولايات المتحدة تتيح دخول المسؤولين السودانيين

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أصدر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قرارا بإلغاء الإعلان الرئاسى رقم 6958 الذى كان يحظر دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين أراضى الولايات المتحدة.



وجاء فى بيان "بومبيو" بحسب "روسيا اليوم" : "وفقا للمادة 5 من الإعلان الرئاسى رقم 6958، المؤرخ 22 نوفمبر 1996، ارتأينا أن تعليق دخول أعضاء أو مسؤولى حكومة السودان وأفراد القوات المسلحة السودانية إلى الولايات المتحدة لم يعد ضروريا ويجب إنهاؤه، فى ضوء إنهاء القيود الواردة فى قرارى مجلس الأمن رقم 1054 و1070، والتحول الكبير فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه السودان بعد تشكيل الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة بقيادة مدنية".

وكانت القيود قد فرضت عام 1996، على دخول المسؤولين السودانيين مدنيين أو عسكريين إلى الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولى والعقوبات الدولية على السودان.