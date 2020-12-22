الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 أفادت وكالة "سونا" السودانية بأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيزور الخرطوم في السادس من يناير المقبل على رأس وفد في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية إن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين في وزارات المالية والري والشؤون الاجتماعية. وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك، مذكرة بأن الزيارة تأتي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون منح الحصانة َالسيادية للسودان.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان 6 يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.