عاجل.. رئيس هيئة الأركان يشهد ختام العام التدريبي وتمرين رايات النصر 3 بالمعاقيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شهد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان ختام العام التدريبي 2020،وتمرين رايات النصر 3 بمعسكر الشهيد سيف الإسلام بالمعاقيل بشندي بحضور قيادات القوات المسلحة قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية ونواب رئيس هيئة الاركان للامداد وللادارة والتدريب والعمليات وعدد من ضابط وضباط صف وجنود حيث شهدوا مناورة دروع كأول مناورة في تاريخ القوات المسلحة حيث شاركت فيها المدرعات والدبابات وأبدى الجنود قدرة فائقة في تنفيذ المهام القتالية مؤكدين قدرتهم على الواجب القتالي.



ورحب قائد سلاح المدرعات لواء ركن أحمد صالح عبود بقيام مثل هذه الدورات التي تزيد من الجرعات العسكرية للفرد وتطوير المهارات القتالية للقوات المسلحة.

وقال أرحب بختام العام التدريبي وتمرين رايات النصر (3) والذي يجئ تضماناً مع ذكرى استقلال بلادنا ونرحب بالرعيل الأول صناع الاستقلال والحرية ونترحم على أرواح الشهداء من العسكريين المدنيين على امتداد تاريخ بلادنا، وأكد أن سلاح المدرعات سيظل الحصن الحصين للقوات المسلحة والسياج المتين للوطن وشعبه.

وأضاف عبود نختتم اليوم العام التدريبي ومشروع رايات النصر ٣ بمناورة غير مسبوقة، ونحن على أتم الجاهزية والاستعداد القتالي من خلال المستوى المتطور والإحترافية التي صاحبت التمرين في هذا المعسكر والتي ضمت ١٣ دورة في مختلف التخصصات لضباط صف وجنود امتدت زهاء العام حيث انهم قاموا بتطبيق كافة المهارات مؤكداً أنهم سيطبقونها على أرض الواقع وستنعكس على ادائهم فضلاً عن الوصول إلى الرضا الوظيفي.

وفي الختام تم تكريم المتفوقين في وحداتهم وبعض القادة السابقين والحاليين من سلاح المدرعات.