عاجل.. 140 إصابة جديدة بكورونا في السودان

الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن السودان تسجيل 16 وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و151 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان الإثنين إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 22963 حالة، والوفيات إلى 1450 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 13260 حالة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حسب البروتوكول المُحدّث للمصابين في مستشفيات العزل.

كما شددت على التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الرقم 9090، وكذلك تطبيق الإرشادات الوقائية كالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين ، وآداب العطس والسعال.