عاجل.. والي كسلا يؤمن على تقوية الشراكات مع منظمات الامم المتحدة

الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أمن الاجتماع‏ التنسيقي الأول‏ المشترك الذي عقده أمين عام حكومة كسلا الوالي المكلف الاستاذ الطيب محمد الشيخ مع المنظمات ووكالات الامم المتحدة العاملة بالولاية اليوم ، أمن على أهمية وضرروة تقوية الشراكات والتنسيق بين حكومة الولاية والمنظمات كل حسب مجاله ‏.



وأكد الوالي المكلف أهمية دور المنظمات خاصة في مسالة مقابلة تدفقات اللاجئين الاثيوبيين في منطقة حمداييت من خلال تقديم المساعدات اللازمة لللاجئين ومجتمع المنطقة ، مشيراً الى أن التأثيرات التي حدثت نتيجة وجود اللاجئين وتدفقاتهم أكبر من الامكانيات المتاحة لمساعدهم ، داعيا الى ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي عبر الوكالات والمنظمات الاممية دورا أكبر من خلال سرعة الاستجابة للتصدي لاحتياجات اللاجئين .

وأضاف الوالي أن الولاية بذلت جهودا كبيرة علاوة على دور المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية تجاه المسالة التي تعتبر انسانية في المقام الاول ، ونوه الى التحديات المصاحبة لعمليات تدفق للاجئين وتواجدهم على المنطقة من الناحية الأمنية والصحية والخدمية ، مبينا أن الاجتماع يعتبر سانحة لمزيد من عقد اللقاءات التشاورية لخدمة المسالة وقضايا اخرى تهم الولاية.

‏ من جهته قدم ممثلو المنظمات الاممية تنويرا كل فيما يلي اختصاص ومهام عمل المنظمة والشراكات مع القطاعات ذات الصلة في مجال الخدمات الى جانب الرؤى حول تمكين الشراكات وتقوية التنسيق تحقيقا للأهداف الموضوعة.