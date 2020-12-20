عاجل| رئيس الوزراء يجتمع مع نظيره الأثيوبي قبل انعقاد قمة إيقاد

الأحد 20 ديسمبر 2020

اجتمع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، مع نظيره رئيس وزراء اثيوبيا آبى أحمد، وذلك قبل بدء القمة غير العادية الثامنة والثلاثين للإيقاد، حيث قال الثاني : نجتمع لمناقشة القضايا الثنائية كمتابعة لاجتماعنا الأخير في أديس أبابا. يشارك في القمة الاستثنائية للإيقاد رقم 38 كل من رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية عبد الله حمدوك ورؤساء دول جيبوتي وكينيا والصومال بالإضافة إلى نائب رئيس دولة جنوب السودان ريبيكا قرنق، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد. وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للقمة كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس جمهورية جيبوتى إسماعيل عمر جيلى، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتور موسى فكى، والسكرتير التنفيذى للإيقاد. ومن المنتظر، أن تتناول القمة الاستثنائية للإيقاد الوضع في الإقليم، وسير عملية السلام بدولة جنوب السودان، كما سيقدم السودان خلال القمة عرضاً للتطورات الإيجابية بالبلاد وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمترتبات الإيجابية لذلك. وتأتي القمة الاستثنائية، لمنظمة الايقاد لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة في مقدمتها استجابة دول المنظمة للموجة الثانية لجائحة كورونا وتعزيز التنسيق بين دول الايقاد حول التعامل مع الفيروس المستجد.

