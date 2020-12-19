عاجل.. تقرير يكشف ازدياد عدد دخول اللاجئيين الاثيوبيين للبلاد

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السبت 19 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشف التقرير اليومي لدخول اللاجئين الاثيوبيين إلى مراكز الاستقبال بحمداييت حتى مساء أمس الجمعة بولاية كسلا عن ازدياد عدد دخول اللاجئين الاثيوبيين الفارين من حرب التقراي إلى (204) لاجئ بحمداييت ليصبح العدد الكلي للاجئين الاثيوبيين بحمداييت (36438) الف لاجئ.
وأوضح عبدالحفيظ محمد خليل مدير إدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف أن الدخول اليومي للاجئين الاثيوبيين بمركز استقبال حمداييت في تزايد يوميا.
فيما بلغ الدخول اليومي للمدينة السكنية (8) الهشابة بمنطقة الفشقة الحدودية امس (248) لاجئ ليرتفع العدد الكلي إلي (17384)الف مشيرا إلى أن العدد الكلي للدخول حتى يوم الجمعة بلغ (53822) والعدد المرحل اليوم من معسكر حمداييت إلى أم راكوبة (647) ليرتفع العدد الكلي من المرحلين إلى أم راكوبة حتى اليوم ( 19907) ألف لاجئ.
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