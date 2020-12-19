عاجل.. البرهان يهنئ الشعب السوداني بذكرى ثورة ديسمبر

غرد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في تويترمهنئا الشعب السوداني العظيم بالذكرى السنوية لثورة ديسمبر المجيدة.



وقال في تغريدته نجدد العهد بان تظل القوات المسلحة الضامن و الحامي للثورة و مكتسباتها سائلا الله ان يعيدها على البلاد وهى تنعم بالحرية و السلام و العدالة و الجنة و الخلود للشهداء الابرار والمجد و العزة للسودان.

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