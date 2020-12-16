عاجل.. السودان يبحث إمكانية استئناف الدراسة بالجامعات إلكترونيًا

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، اجتماعًا للجنة لمتابعة تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بإمكانية استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة عبر التعليم الإلكتروني في ظل انتشار جائحة "كورونا" في موجتها الثانية.



واستعرض الاجتماع، الذي عقد بالقصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، السبل المثلى للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة من أجل وضع خطة تنسيقية ورفعها لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية المقبل لمناقشتها وإصدار القرارات والتوصيات للأزمة بشأنها.

وأكد الاجتماع حرص اللجنة وإدارات الجامعات علي سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين بمؤسسات التعليم العالي من خلال الالتزام بالاشتراطات والاحترازات الصحية.

يشار إلى أن وزارة الصحة السودانية، سجلت يوم السبت ٣٧٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٢١ حالة وفاة، فيما تم شفاء ١٨٢ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٤١ في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في ٦ ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٠ ألفا و ٨٤٤ حالة، بينها ١٣٤٠ وفاة، فيما تعافى ١١ ألفا و ٨٥٥ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وسجلت وزارة الصحة الأرجنتينية 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد حاجز مليون و490 ألف إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 7112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، و178 حالة وفاة".