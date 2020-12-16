عاجل.. وزير التموين والتجارة المصري يفتتح مخبز وادي النيل

افتتح وزير التموين و التجارة الخارجية المصري علي مصيلحي بمشاركة وزيري التجارة والصناعة مدني عباس علي والمالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة دكتورة هبة محمد علي احمد صباح اليوم مجمع وادي النيل لتطوير وصناعة الخبر بالمنطقة الصناعية بسوبا جنوب الخرطوم.



ويعمل المجمع بطاقة إنتاجية تبلغ مليون ونصف المليون رغيف في اليوم.

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