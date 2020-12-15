عاجل.. السودان يكشف حقيقة وجود اتفاق ثنائي مع إثيوبيا حول سد النهضة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أنه لا يمكن تشغيل سد الروصيرص السوداني بشكل آمن بعد تشييد سد النهضة الإثيوبي بدون تبادل المعلومات المائية.



أضاف عباس، في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون هناك اتفاق ثنائي مع إثيوبيا حول سد النهضة.

وكان عباس، بحث اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، استئناف المحادثات الثلاثية حول سد النهضة في القريب العاجل وتغيير المنهجية المتبعة في المفاوضات.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال عباس، في مؤتمر صحفي، إن التأثير الأساسي لسد النهضة الإثيوبي سينعكس على خزانات السدود السوداني، مشيرا إلى تأثر الخرطوم بشكل مباشر بالسد.

وأوضح وزير الري السوداني أن كمية المياه المخزنة في سد النهضة هي جوهر الخلاف مع إثيوبيا.

وشدد الوزير على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، متوقعا أن يتسبب سد النهضة في آثار بيئية واجتماعية واقتصادية.

وتابع عباس قائلا إن سد النهضة سيؤدي إلى معاناة السودان لنقص في التوليد الكهربائي في سنوات الجفاف.

وأضاف وزير الري السوداني أنه تم الاتفاق مع نظيره الإثيوبي على أن يتم الأخذ في الاعتبار منح دور لخبراء الاتحاد الافريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وذلك بالتشاور مع رئيس وسكرتارية الاتحاد الافريقي.