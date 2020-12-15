عاجل.. السودان يحصل على 8.4 ملايين جرعة لقاح لفيروس كورونا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الحكومة السودانية حصولها على 8.4 ملايين جرعة لقاح مضاد لوباء كوفيد-19، ستخصص لتحصين القطاعات الأكثر تعرضًا للمرض، ولم يوضح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أي لقاح حصلت عليه بلاده ولا طريقة توفيره.



وأحصى السودان الذي يزيد عدد سكانه على 40 مليون نسمة إصابة 21591 شخصًا بفيروس كورونا المستجد توفي منهم 1335 شخصًا بينما تماثل 12452 للشفاء.

وكانت دول العالم قد سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أكثر من 73 مليون حالة وأكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، منذ بدء تفشي الوباء، وفق «رويترز».