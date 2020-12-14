عاجل.. أول تعلبق من "دقلو" على حذف السودان من قوائم الارهاب

الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إن طريق السودان بدأ وضوحاً أكثر من أي وقت مضى.



وكتب دقلو عبر صفحته بفيسبوك اليوم ، معلقاً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اعتبارا من اليوم : ( بعد 27 عاما من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية.

وتابع: “اليوم بدأ طريق بلادنا واضحا أكثر من أي وقت مضى، سنعمل لتعزيز هذه الخطوة برفع مستوى التعاون مع الإدارة الأمريكية ومع جميع شعوب العالم لصالح شعبنا”.