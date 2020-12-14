عاجل.. بومبيو يعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إنه تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وكان قد أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، أن خروج بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب من شأنه إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال أن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكية كللته جهود جماعية، قائلا: "بعد 27 عاما من العزلة الدولية يتطلع الشعب إلى مستقبل طيب".