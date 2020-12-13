عاجل.. 25 مليون دولار منحة من الجامعة العربية لتنمية جنوب كردفان

الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد والى جنوب كردفان جنوب جمهورية السودان، الدكتور حامد البشير ابراهيم، أن جامعة الدول العربية رصدت منحة قدرها 25 مليون دولار، لتنمية الولاية، باعتبارها من أكثر الولايات تضررا من الحرب.



وقال حامد البشير، فى كلمة خلال ورشة عمل فى مدينة كادقلى عاصمة جنوب كردفان، السبت، عن ادارة المشروعات، إن المنحة المقدمة من الجامعة العربية تعتبر خطوة لتعمير الولاية، وإحداث التنمية فيها، لافتا إلى أن الولاية شرعت فى إعداد خطة بالمشروعات المقرر تنفيذها، لتقديمها لوزارة العمل الاتحادية الأسبوع المقبل، من أجل رفعها إلى جامعة الدول العربية بغرض تمويلها.

وأوضح أن المشروعات التى لن تشملها تلك المنحة سيتم تحويلها إلى ميزانية العام 2021 لتمويلها، حسب وعد وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد على، معربا عن شكره لوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ لاختيارها جنوب كردفان، وتخصيص المنحة لها، بسبب خصوصيتها وحاجتها للتمييز الإيجابى.