عاجل.. كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار للسودان

السبت 12 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قدمت جمهورية كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم الأسرة السوداني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.



وأكدت حكومة جمهورية كوريا مساهمتها بمبلغ مليون دولار أمريكي لتنفيذ "برنامج دعم الأسر "في السودان بالتعاون الوثيق مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يهدف برنامج دعم الأسر إلى توفير تحويلات نقدية مباشرة شهرية لدعم الأسر المستضعفة في محاولة للتخفيف من آثار الصعوبات الإقتصادية الراهنة خلال الفترة الانتقالية في السودان، وسيتم استخدام مساهمة حكومة جمهورية كوريا في المساعدة الفنية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لبرنامج دعم الأسر، والتي تشمل تطوير نظام تسليم التحويلات النقدية والمدفوعات، وآلية للرد على الشكاوى.

وكان قد أكد نائب وزير الخارجية الكوري السفير ليي تايهو في مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد مؤخرا، دعم كوريا للسودان من أجل الوصول إلى إنتقال ديمقراطي وإصلاحات اقتصادية ناجحة.

وتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 7.5 مليون دولار لهذا العام، مشيرا الى أن مساهمة المليون دولار في برنامج دعم الأسر هي إحدى جهودنا لتنفيذ التعهد الذي قطعناه في المؤتمر.

وستواصل حكومة جمهورية كوريا بذل الجهود للاستجابة بفعالية للاحتياجات الإنسانية ودعم حكومة السودان والشعب السوداني لتوطيد الديمقراطية والسلام والإزدهار.