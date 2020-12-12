عاجل.. 61 مركزاً لمعالجة أمراض سوء التغذية بالجزيرة

السبت 12 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إنطلقت صباح اليوم بمدني فعاليات الورشة التنويرية للإختصاصيين ونواب الإختصاصيين للأطفال للتدعيم المنزلي "فيتامينو" والتي نظمتها إدارة التغذية بوزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتعاون مع برنامج التغذية القومي وبرنامج الغذاء العالمي بمشاركة دكتور أحمد المصطفي شيخ إدريس مدير عام وزارة الصحة .



وأشاد مدير عام وزارة الصحة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي وبرنامج التغذية القومي لخفض نسب سوء التغذية داعياً لضرورة التوسع في المسوحات لإكتشاف حالات سوء التغذية والعمل على إكمال النواقص التي تعين علي معالجة الأمراض .

من جانبها أعلنت دكتورة رحاب الزين مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية أن أهم إستراتيجيات إدارتها تستهدف خفض نسب الإصابة بسوء التغذية التي تؤدي للوفاة ورحبت بعودة المنظمات لدعم برامج معالجة أمراض سوء التغذيه .

وأقرت بأن توقف التدريب والإشراف ونقص معينات العمل إعترضت تنفيذ مسوحات اكتشاف أمراض سوء التغذيه .

وأعلنت منى محمد الحسن مدير إدارة تغذية البرامج الجاري الجاري تنفيذها عن وجود 61 مركزاً لمعالجة أمراض سوء التغذية بالولاية و33 مركزا أخرى جاهزة للإفتتاح للحد من أمراض سوء التغذية .

وأشار حسن الشيخ جحا ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان أن "الفايتامينو"مستحضر فعال وآمن لمعالجة أمراض سوءالتغذية للأطفال من عمر ستة أشهر إلى خمسة سنوات يعمل على فتح شهية الأطفال ويوزع مجاناً في ولايات دارفور وكردفان والنيل الازرق.

وقال جحا أن برنامج الغذاء العالمي يسعي الى الوصول بمجانية العلاج لبقية الولايات .

وأضاف أن 65 دولة تستخدم "فيتامينو" الذي أثبت فعاليته في معالجة أمراض سوء التغذية .

يذكر أن الورشة قد خرجت بعدد من التوصيات للمساهمة في القضاء علي أمراض سوء التغذيه بتفعيل الشراكة بين أطباء الأطفال والنساء والتوليد وإختصاصيي التغذية والمرشدين والقابلات لمتابعة نمو الأطفال وقياس وزن الطفل عند الولادة وتفعيل التثقيف الصحي التغذوي ورفع الوعي التغذوي عند الأمهات والمجتمع والتدريب المستمر للإختصاصيين ومرشدي التغذية والإهتمام برفع وعي الكادر الصحي بمنتج "فيتامينو" .