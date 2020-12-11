عاجل.. سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان يغرد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال سفير الإتحاد الاروبي بالسودان السفير روبرت فان دن دوول فى تغريدة على تويتر أهنئ الشعب السوداني والحكومة السودانية على الإلتزام المستمر والتأكيد على العمل على تعزيز حقوق الإنسان.



وأكد إلتزام الاتحاد الأوربي بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوداني والحكومة لتوطيد عملية السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتطبيق تدابير لتعزيز العدالة وسيادة القانون وتعزيز المساواة والتسامح وتعزيز حقوق النساء والشباب واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.

وأوضح أن حقوق الإنسان ليست امتيازات،بل فضيلة للإنسانية ويجب ان ينعم بها كل السودانيين والعالم.

وقال "يمكن تحقيق السلام والازدهار في السودان بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وعندما يتحرر جميع المواطنين من الجوع والمرض والأمية والقمع.

وأشار إلي أن السودان شهد عام 2020 إصلاحات قانونية كبيرة وتعاونًا مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وتوقيع اتفاقية السلام، مؤكدا أن عام 2020 لم يكن سهلاً على السودان والعالم. واضاف يمكننا جني المزيد من الثمار في عام 2021 مع استمرار الالتزام والمشاركة والتعاون.