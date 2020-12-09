الأحد المقبل.. حوار النساء وقادة أطراف السلام بفندق كورنثيا

تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء من الأقسام النسائية ومعهد دراسات البحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم فى الساعة العاشرة من صباح الأحد القادم الموافق الثالث عشرمن ديسمبرالجارى، بفندق كورنثيا بالخرطوم "حوار النساء وقادة أطراف السلام"، الذي يهدف لتعزيز المساءلة في قضايا المرأة والأمن والسلام على ضوء اتفاقية سلام جوبا والقرارالأممي1325 .



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