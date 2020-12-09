عاجل.. مجلس السيادة يقرّ سحب جنسية أكثر من 3500 شخص

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، قراراً بسحب الجنسية السودانية بالتجنيس، وإلغاء توجيهات رئاسية سابقة بمنح الجنسية لـ3548 شخصاً، وفقاً لما أفادت به وزارة الداخلية السودانية في بيان.



وأعلنت الداخلية السودانية «سحب جنسية 112 شخصاً إضافة إلى جميع الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عن طريقهم»، مشيرةً إلى «إلغاء توجيهات رئاسة الجمهورية لعام 2014».

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