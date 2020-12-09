عاجل.. رئيس هيئة الأركان: القيادة العامة حريصة على تطوير القوات المسلحة

الأربعاء 9 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين حرص القيادة العامة على تطوير القوات المسلحة، مبيناً أن التدريب هو الركيزة الأساسية لبناء وتطوير القوات المسلحة مشيداً بالروح المعنوية العالية للقوات مؤكداً دعمهم وتقديم السند لانجاح المشروع.

وقال خلال مخاطبته ختام فعاليات مشروع التدريب العام (أحفاد تهراقا ٤) بمنطقة شاكوت العسكرية شمال شرق مدينة بحري لوحدات اللواء الخامس ومشاة والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات الدعم السريع بحضورالفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق نائب رئيس هيئة الأركان تدريب والفريق الركن عصام محمد حسن كرار قائد القوات البرية وقيادات الوحدات العسكرية. قال "نختتم اليوم النسخة الرابعة من التدريب العام للقوات المسلحة والبلاد تمر بكثير من العقبات والتحديات مما اثر كثيراً على عمليات التدريب" مبينا أن مشروع التدريب ضرورة للمؤسسات العسكرية وان القوات المسلحة تختتم تدريبها وتستشرف عملية السلام فى البلاد وكانت القوات المسلحة وقودا للحرب طيلة الخمسة عقود الماضية والان تعمل على حماية السلام . وأكد رئيس هيئة الأركان ان القوات المسلحة تسعى لتحقيق أهداف الثورة والديمقراطية معلنا جاهزية القوات المسلحة لحراستها .

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