عاجل.. تحركات سودانية لاستئناف العام الدراسي

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور أن تأثر العام الدراسي لم يكن لأسباب سياسية مشيرا إلى أن جائحة كورونا فرضت نفسها على كل العالم في جميع مناحي الحياة وأن السودان ليس استثناء من هذه التاثيرات.



وأشار تاور خلال مخاطبته ورشة مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم لاستئناف العام الدراسي 2020-2021 م بحضور وزيرة التعليم العالي د. إنتصار صغيرون اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية وجهت وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المعنية بتنظيم هذه الورشة لتفادي كافة الآثار السالبة لجائحة كورونا على سير العام الدراسي.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى صياغة التوصيات والمخرجات التي سيخلص إليها المشاركون وتقديمها لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية يوم الخميس القادم بغرض مناقشتها والخروج بقرارات بشأنها ولفت إلى أنه سيتم تكوين آلية ولجنة من المؤسسات المعنية ووزارة التربية لتنفيذ التوصيات والقرارات الخاصة بالعام الدراسي.

كما أكد حرص الدولة على إستقرار العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية من خلال الإلتزام بتنفيذ الاشتراطات والاحترازات الصحية التي توفر البيئة الصحية اللازمة والتي تحول دون التأثر بافرازات الموجة الثانية لجائحة كورونا على أبنائنا وبناتنا الطلاب.