عاجل.. البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس سياسي أفورقي

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم رسالة خطية من الرئيس الأريتري سياسي أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات. سلمها له وزير الخارجية الأريتري السيد عثمان صالح.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري الوفد الأريتري الزائر والذي ضم السيد يماني قبراب مستشار الرئيس الأريتري والسيد عثمان صالح وزير الخارجية. حيث نقل الوفد تحيات الرئيس الأريتري لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وتمنياته له وللسودان بالتقدم والإزدهار والنماء والإستقرار. وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين السودان وأريتريا إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.

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