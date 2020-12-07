كباشي يؤكد دعم مجلس السيادة لعمل النيابة العامة

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الإثنين 7 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي دعم ومساندة المجلس لعمل النيابة العامة وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تعوق أداء واجباتها الدستورية والقانونية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها في البلاد.
وأطمأن سيادته لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، على مجمل الترتيبات التي إتخذتها النيابة العامة لتنفيذ الجوانب التي تليها لتطويروترقية الأداء.
من جانبه أبدى النائب العام إستعداد النيابة العامة لدعم تنفيذ إتفاق السلام من خلال تنظيم ورش عمل تشارك فيها جميع الأطراف.
يذكر أن مجلس السيادة الانتقالي كان قد أجاز في وقت سابق التقرير الذى قدمه النائب العام والذى تضمن عدد من العقبات التي تعوق أداء النيابة العامه ووجه بمعالجتها خاصة الجوانب المتعلقة بنقص الكادر البشري ونظام الحوسبة والتدريب ورفع القدرات.
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