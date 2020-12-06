عاجل.. الخارجية الإثيوبية: نتواصل مع السودان لاستعادة لاجئينا

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الأحد 6 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قالت الخارجية الإثيوبية، إنها تتواصل مع الجانب السوداني؛ لاستعادة اللاجئين الإثيوبيين الذين فرُّوا خوفا من الحرب.
وهرب نحو 40 ألف مواطن من إقليم “تيجراي” الإثيوبي، إلى الحدود السودانية، عقب الصراع الدائر بين الجيش الإثيوبي، وقوات إقليم تيجراي الانفصالية الإثيوبية.
وفي سياق آخر، ذكرت مفوضة الأمم المتحدة، أنها توصلت لاتفاق مع إثيوبيا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي.
وطالبت جبهة إقليم تيجراي الإثيوبي، منظمة الأمم المتحدة، بالتدخل؛ للإفراج عن أهالي الإقليم المحتجزين من قبل الجيش الإثيوبي، على خلفية الصراع الدائر بين قوات الإقليم والحكومة الإثيوبية.
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