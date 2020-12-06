عاجل.. إعادة عمر البشير إلى السجن بعد خضوعه لفحوصات طبية

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الأحد 6 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن أبو بكر هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، السبت، عودة الأخير إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالمستشفى.
وأوضح الجعلي، وفق وسائل إعلام محلية، أن البشير دخل مستشفى ”علياء التخصصي“، بمدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم، ”لإجراء المزيد من الفحوصات والإجراءات الطبية، لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة“.
وأشار أن ”الفحوصات الطبية أثبتت عدم معاناته من أي مرض مزمن سوى الضغط“.
وأكد أن ”الفحوصات أثبتت أن تورم القدمين الذي عانى منه البشير في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة“.
وأوضح أن التقرير الطبي للبشير خلص إلى عدم حاجته للبقاء بالمستشفى.
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