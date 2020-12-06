عاجل.. جولة خارجية مرتقبة لتوفير الدعم لاتفاق السلام

الأحد 6 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اعلن الدكتور الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي عن جولات سيقومون بها خلال الأيام القادمة وعقب تشكيل الحكومة على الدول والبلدان الممثلة للشركاء الدوليين والدول الضامنه للإتفاق والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ اتفاق السلام.



وأكد الهادي في حوار أجرته معه (سونا) أكد أن أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق هو التمويل مبينا أن التنفيذ يحتاج لأموال ضخمة خاصة في دارفور بإعتبار ان فيها نزوح ولجوء و مسألة الارض و المحاكمات.

واضاف انه تم انشاء عدد من المفوضيات ستمول كلها عبر صندوق سمي بصندوق دعم السلام والتنمية يفترض دعمه بمليار و٣٠٠ مليون دولار سنويا ولمدة عشر سنوات وتعهدت الحكومة بدفع ٧٥٠ مليون دولار من هذا المبلغ.

وقال الهادي في حواره مع (سونا) انه وعبر هذا الصندوق يمكن اعادة ملايين من اللاجئين والنازحين والمهجرين وتوفير مقومات الحياة قبل مسألة الأمن ببناء عدد من المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها خاصة وان البنى التحتية مدمرة بسبب الحرب.

وأضاف رئيس الجبهة الثورية ان مسألة العدالة الانتقالية والتعويضات أيضا تحتاج لأموال ضخمة لإنشاء المحاكم وتحقيق المصالحات المجتمعية بين افراد دارفور وذات الامر في المنطقتين وفي شرق السودان مؤكدا أن الاتفاق بشكل عام يحتاج الى موارد واموال ضخمة ودعم المجتمع الدولي.

وناشد سيادته المجتمع الدولي بضرورة دعم الاتفاق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ بنوده .