شاهد بالفيديو: عيون الصيد..تتسبب في مرض شاعر سوداني

سكب الشاعر محمد على عبدالله الامى ألمه وحسرته بجانب تشاؤمه في تلك الكلمات التي عبرت عن وجدانه، حيث شبه عيونه وسيلان دموعه بمنابع النيل وتدفقه والتي سببت له المرض فطلب من أصدقائه تركه وعدم عتابه والكف عن النصائح التي لاتجدي معه ، فمع ذلك الألم الذي يمر به كان يزداد شوقاً لمحبوبته حيث كان يطلب من أصدقائه مساعدته على السير إلى ديارها.الأغنية أداها فنان الحقيبة كرومة و سجلها للإذاعة الفنانين عوض الجاك والتاج مصطفى بجانب عدد من الفنانين الشباب من ضمنهم الفنان خالد الجاك ووجدت إنتشاراً واسعاً في ساحات الغناء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)