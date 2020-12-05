وجبة سمك تدفع صيادين لقتل زميلهم

ألقت السلطات المختصة بأم درمان القبض على ثلاثة صيادين للتحقيق معهم بتهمة قتل زميلهم والقاء جثته في النيل بسبب خلاف حول وجبة سمك.
وأشارت معلومات أولية إلى أن مشاجرة وقعت بين المتهمين والمجني عليه بعد طهي سمك، وأن القتيل ألح على تناول الوجبة في الحال، فيما تمسك بقية المجموعة على تأخر تناولها ودار نقاش عليه استل أحدهم سكيناً وسدد له طعنة، وقاموا بالقاء جثته في النيل.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دونت أسر القتيل بلاغاً بفقدانه، بيد أنه تم العثور عليه جثة بالنيل. وأشارت التحريات إلى توقيف المتهمين على ذمة التحري بتهمة القتل العمد.
االخرطوم (أخبار الخليج 365)
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