برمة ناصر: لسنا (شحادين) وتمثيلنا بمجلس الشركاء ضعيف

رفض حزب الأمة القومي تمثيلهم بمقعدين بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، واعتبره تمثيلاً ضعيفاً لا يليق بالحزب الكبير، وقال إنه خطأ يجب معالجته.

و قال رئيس الحزب فضل الله برمة في تصريح له: “نحن غير راضين بهذا التمثيل الضعيف في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ونحن لم (نشحد) بل أصحاب حق، ولا نريد مواجهات مع اي جهة بل نريد حقنا كاملاً لأننا حزب كبير ولا يمكن تمثيلنا بمقعدين فقط، وطالب بمعالجة الخطأ”. وقال برمة بحسب صحيفة السوداني: “مجلس الحل والعقد اجتمع أمس، وتعاهدنا على مواجهة التحديات على مستوى الوطن والحزب، وعلى وحدة الكلمة وتحملنا لواجباتنا كاملة”، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول الأوضاع على المستويين الداخلي والعالمي. وكشف برمة أن رئيس الحزب السابق الصادق المهدي كان حتى آخر أيامه مهتماً بمعالجة التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات وتجنيب البلد اي نوع من التفكك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)