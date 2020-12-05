“إزالة التمكين” تتجه لتفكيك مؤسسات ووزارات سيادية

كشف مصدر موثوق بداخل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، أن التفكيك سيطال مؤسسات ووزارات سيادية خلال أيام.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، صدور “قرارات تخص بعض الولايات بناءً على التوصيات المرفوعة للجنة من قبل لجان إزالة التمكين بالولايات، خلال الأيام المقبلة”.

وكان عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح، كشف “وجود حساب خاص تم فتحه عام 2013 في بنك التضامن بعلم البنك المركزي”.

وقال المصدر بحسب صحيفة اليوم التالي، إن “اللجنة اكتشفت خلال الأسابيع الماضية بعض بؤر فساد النظام البائد وفتحت بلاغات ضدها، كما تم القبض على بعض المتهمين”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)