خبير يشيد بتعاون القوات المسلحة مع لجنة أديب

أشَاد الخبير د. ناجي علي بشير، بإعلان القوات المسلحة، تعاونها الكامل مع لجنة أديب للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة وإصدار بيان رسمي بهذا الخُصُوص، تؤكد فيه أنّها ستعمل بكل جد مع اللجنة لتحقيق العدالة مع استعداد كافة أعضاء المجلس العسكري السابق للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة، وقال ناجي إن بيان التعاون مع اللجنة يؤكد بياض صفحة القوات المسلحة بشقيها الجيش والدعم السريع أمام الشعب السوداني.

مؤكداً أن هناك جهات عديدة مشبوهة عملت على تشويه سُمعة المؤسسة العسكرية السودانية، مُستغلين أحداث فض الاعتصام، مبيناً أن الشعب السوداني الذي اشتق اسم هذه المؤسسة العريقة من اسمه فكانت قوات الشعب المسلحة، لم تنطوِ عليه هذه الحِيَل والألاعيب السياسية لتدمير سُمعة أهم مؤسسة سودانية تحمي تراب وأمن وسلام ووحدة واستقرار الوطن، وأضاف ناجي بحسب صحيفة الصيحة، أن جموع أبناء وبنات الشعب السوداني عندما توجّهوا للقيادة العامة واعتصموا أمامها، كانوا يعلمون جيداً أنهم سيجدون كامل الحماية من أبنائهم في المؤسسة العسكرية، فكانت المواقف المُشرفة للفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع عندما حَمَى المُعتصمين، وأكّد أنّ الدعم السريع سيكون سنداً للثورة والثوار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)