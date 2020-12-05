المالية تميط اللثام بشأن أموال إزالة التمكين

أفادت مصادر مطّلعة بوزارة المالية، عدم تسلّم وزارة المالية أيّ مبالغ من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.والمصادر ذاتها، أشارت إلى أنّ أيّ أموال توّرد لخزينة الدولة، وسيكون له أوجه صرف معروفة ومعلومة.وطالبت لجنة إزالة لجنة التمكين بتوضيحاتٍ حول أين وضعت تلك الأموال ولمن سلّمت متسائلة هل تمّ إيداعها فى حساب وزارة المالية أم سلّمت نقدًا أم شيك باسم وزارة المالية.

وأضاف” من المفترض عندما تعلن لجنة إزالة تسليم أموال لوزارة المالية أنّ توضح تلك الخطوة باعلان رسمى للبعد عن المزايدة السياسية والترويج لعمل اللجنة فقط”.والخميس، كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وجدي صالح، بحسب صحيفة الجريدة، عن مبلغ مليون دولار توفرّه الشركات المستردة شهريًا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)