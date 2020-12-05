هيئة محامي دارفور: صلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية مبهمة ومريبة

وصفت هيئة محامي دارفور مهام مجلس شركاء الفترة الإنتقالية: بالمبهمة وصلاحياته بالمريبة وأوضحت الهيئة في تعميم صحفي أنها دعت مكتبها التنفيذي لإجتماع عاجل للنظر في القرار ومحتواه ، لما فيه من مساس جوهري بالتأسيس السليم.
وقالت من حيث الشكل تضمن القرار مصطلحات مبهمة وصلاحيات مريبة ، مثل توجيه الفترة الإنتقالية. ونوهت الى أن مهام المؤسسات الإنتقالية القائمة تتمثل في مباشرة الإجراءات التمهيدية ، والمدخل لقيام المؤسسات التحضيرية لإنشاء المؤسسات الإنتقالية ، وأردفت بحسب صحيفة الجريدة: الديمقراطية لا تمارس من خلال التوجيه ، بل من خلال المؤسسات والأجهزة، وسن القوانين، وكفالة الحقوق والحريات، والتزام الدولة باحترام سيادة احكام القانون .
الخرطوم: (كوش نيو)
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