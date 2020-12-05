البعث السوداني : تشكيل مجلس الشركاء تآمر على الثورة

إنتقد رئيس حزب البعث الاشتراكي يحيي الحسين تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي تم الاعلان عنه مؤخراً، وقطع الحسين في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، أن الهدف من انشاء المجلس هو القيام بدور المجلس التشريعي للقضاء على الوثيقة الدستورية ووصف ذلك بأنه تآمر على الثورة، واعتبر أن الغرض من المجلس هو الاستئثار بالسلطة وجزم بأنه سيكون بديلاً للحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) وتابع : الآن حدث فرز كامل في الساحة بين الذين يحرصون على الثورة والذين يرغبون بالاستئثار بالسلطة وأوضح أنهم بذلك يمثلون توجهات لمؤسسات أقليمية ودولية وزاد : لا علاقة لهم بالحاضنة وبرنامج الثورة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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