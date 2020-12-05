وفاة وإصابة (22) شخصا في حادث سير مروع بكوستي

وقع حادث سير مروع الجمعة، بمدينة كوستي تقاطع المنطقة الصناعية بين تانكر محمل بكمية كبيرة من الوقود متوجها الى مدينة الدويم، وبص سياحي من شركة الرفاعي قادم من الخرطوم متوجها إلى مدينة الفاشر وعربة نقل صغيرة تعمل بين كوستى وربك، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة من الرجال وإصابة 19 آخرين إصابات متفاوته، وفق (سونا) .

وقال العقيد شرطة عز الدين محمد يونس مدير شرطة مرور كوستى إن الحادث وقع نتيجة القيادة باهمال والسرعة الزائدة فى تقاطع مزدحم.

واشار الى ان شرطة مرور كوستي قامت بإجراء اللازم بنقل المتوفين لمشرحة مستشفى كوستي ومن ثم تسليمها لزويها وتحويل المصابين لتلقي العلاج .

وناشد مدير مرور كوستي مستخدمي وشركاء الطريق توخي الحيطة والحذر والقيادة بمسئولية خاصة في تقاطعات الطرق للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)