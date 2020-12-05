البيت الأبيض يتسلّم مقترح تعديلات لوائح تنفيذ قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

تسلّم البيت الأبيض أمس من وزارة التجارة الأمريكية، النص المقترح لتعديلات اللوائح لتنفيذ قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عبر رفع القيود المتعلقة بتصدير بعض المنتجات الأمريكية.

وقال الصحفي واصل علي، المختص بملف العلاقات السودانية – الأمريكية، وفق صحيفة السوداني إنه في ‏حال إقرار البيت الأبيض لنص المشروع سينشر في الجريدة الرسمية، وترفع كل القيود والعقوبات التي كانت مترتبة على وجود السودان في القائمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)