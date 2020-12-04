القطاع الرياضي بنادي الهلال يعلن إغلاق التدريبات

أعلن القطاع الرياضي بنادي الهلال عن إغلاق تدريبات الفريق من الجمهور والإعلام ، إبتداءً من مران الخميس، تحسُباً للإحترازات الصحية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وذلك بأمر من الإطار الفني للفريق بقيادة الصربي زوران الذي طالب بحماية اللاعبين؛ خاصة بعد الاصابات المتفاوتة التي ظهرت بالفريق المنافس (فايبرز الأوغندي) ، الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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